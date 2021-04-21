21 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Оксана Переможенко, , 20:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию «коснулся» Украины, упомянув бывшего президента страны Виктора Януковича, который вынужден был покинуть Украину после государственного переворота, опасаясь за свою жизнь.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу… которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал российский лидер.

Также президент России сказал, что если будут какие-то провокации в отношении России, то организаторы провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели.

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Обращение президента России к Федеральному собранию обсудили жители Украины. Свои мысли по этому поводу высказали читатели телеграм-канала украинского журналиста Максима Назарова. Часть из них написали, что ожидали большего количества упоминаний Украины, особенно на фоне вчерашнего обращения Владимира Зеленского. Другие выразили недоумение, почему президент соседнего государства должен был вообще упоминать Украину, обращаясь к своим гражданам. Третьи отметили социальные вопросы (помощь государства беременным, детям и т. п.), которые были затронуты в послании Владимира Путина, сравнив ситуацию в социальной сфере на Украине.

«Путин передал привет зарубежным партнерам: организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели!» — отметила Ирина.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Kremlin.ru

«Хриплый (Владимир Зеленский — О. П.) плачет, ни слова про Украину», — добавил Kirill S.

«А что о нас говорить?» — спросил Руководитель.

«Как не сказал [об Украине]?? Очень даже сказал — на Украине был государственный переворот (прямая речь)», — возразил Дмитрий Р.

«Зеля (Владимир Зеленский — О. П.) ждал получасовой речи об Украине, а получил сравнение с шакалом и всё. А столько надежд было, что на него обратят внимание, обидно, чес слово», — пишет Каш Нат.

«Зато президентом назвал Януковича», — отметила TatianaV.

«С какого перепугу Путин должен в послании федсобранию что-то говорить о каком-то актёре, снявшем видос», — задается вопросом Galina.

«Как так-то, о великом лидере Зе[ленском] ни слова не сказал, не ответил на видео», — отметил Ioann.

«Видосик Зели запоздал с публикацией. Обращение Путина уже было свёрстано к тому моменту, вот и не стали редактировать в угоду удовлетворения хотелок в Незалежной», — добавил Vladimir G.

«Ну че, «майданят» и их «гиднисть» официально назвали госпереворотом… Прибалтов, чехов и иных подвывающих, включая Зелю (Владимира Зеленского — О. П.)., назвал «Табаки»))). Ну и…[Зеленский] и прошлая майданутая… [власть] для Москвы уже тем самым нелегитимны… Да, Зеля (Владимир Зеленский — О. П.) — это успех…» — добавил Alek.

Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной рады IX созыва President.gov.ua

«Все ясно сказал, будет законный у вас Янукович», — не без иронии добавил Александр Александр.

«Скоро Янык (Виктор Янукович — О. П.) обратно по ходу на свой законный пост», — иронизирует VikUSB.

«Володимир Олександрович!!! Не бойтесь. Путин не обидит пианиста. Не сказал про Украину? Ничего страшного. В следующий раз вспомнит про вас», — пишет Irina.

«Как не сказал, а про Шерхана и Табаки)) Хотя это не только для Украины», — отметил alexsus26.

«Как и никто, впрочем, по сути, про Украину из мировых лидеров не говорит. Как гласит восточная мудрость, осталось посидеть на берегу реки и подождать, как что-то поплывёт))) Гиви Иванович, совсем этот ГАИ тебя не уважает, и машину забрал, и права», — написал Ilia.

«Поэтому нужно срочно тарифы поднять, шоб Путин вдруг не напал», — смеется Александр.

«Путин явно троллит Украину в своем послании: рассказывает о триллионах, которые выделяются детям, беременным, науке», — отметил В. В., подразумевая низкий уровень социальной помощи гражданам Украины.

«Просто забыл на ночь ютуб посмотреть! Только там новости от украинского МИДа! О диппочте эти профессионалы не слышали, потом обижаются, почему им никто не отвечает. Сидят у телефона, звонка ждут» — написала Татьяна, видимо, намекая на видеообращение Владимира Зеленского, которое было опубликовано вечером 20 апреля.

«Послание Путина было акцентировано на сохранении страны, а не на расширение ее границ», — пояснил Андрей Б.

«Поедет ли Пу[тин] встречаться с зе-Табаки?» — смеется Sergey D.

«Да-а, до уровня Табаки, чтобы с ним разговаривать, Путин точно не опустится. Уважает себя и свою страну», — отметила Анжелика И.

«Если кто-то читал Р. Киплинга, то должен помнить, что там, кроме Шерхана и Табаки, были и обезьяны», — добавил Михаил С.

«Путин испугался грозного короля Украины, который служит нации, пусть и не своей, а скорее американской, и их правителю, но служит пусть и слабовато. Путин боится, что наш лидер грозно поднимет руку, возьмёт телефон и со слезами позвонит Байдену, пожалуется, ну, может, ещё Макрону с Меркель. А что, пусть взрослые разбираются, Зеленский будет в Велике Будівництво (Большое строительство — О. П.) и українізацію (украинизацию — О. П.) играться. Маленький ещё для решения серьёзных дел», — смеется Никита.

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Почему должно быть по-другому? Он делал послание своему народу, россиянам. Он сильный человек, молчанием можно достичь большего в дипломатии, чем угрозами. Читайте книжки Пикуля. «Его оружием является слово, а иногда даже… молчание, порою обретают такую силу, что способны остановить поступь армий…» и дураков. Это Вам не украинские дипломаты со своими партнерами», — написал Figaro.

«Вот удивительное дело, народ с интересом и любопытством слушает речь к Федеральному собранию чужого президента чужой страны и активно это обсуждает, а своего не слушает вообще. Это как так надо было исхитриться за 2 года проспать все, а ведь было 73% доверия. Он прямо «гений» какой-то», — подметила Скучающая Энтропия.

«Из послания Путина стало ясно, что Россия будет пытаться сохранить «минский» статус-кво по Донбассу и не желает сжигать мосты с Украиной. За одно передал привет Зеленскому и прочим на случай эскалации конфликта: «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели», — добавил украинский политолог Александр Скубченко на своем телеграм-канале.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 21 апреля на канале офиса президента Украины в видеохостинге YouTube.

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