Киев, , 08:24 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 21 апреля на его странице в Facebook.

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Он отметил, что предложение встретиться на линии разграничения прозвучало ранее на встречах по урегулированию обстановки на Украине. Такая встреча нужна для максимально точного понимания ситуации.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.

Затем глава Украины обратился к России и заявил об общем прошлом двух государств, но разных взглядах на будущее. По его словам, «это не обязательно проблема, это возможность».

Зеленский заявил также о поддержке, которую Украине готовы оказать страны Запада и НАТО. В том числе они готовы ввести против России «более жёсткие санкции» и принять «жёсткие резолюции».

Россия, по мнению Зеленского, создаёт предпосылки для эскалации, в то время как Украине не хочет войны, но к ней готова.

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