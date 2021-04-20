Киев, , 22:42 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном вечером 20 апреля.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.

Перед этим он рассказал, что Украину поддерживают «международные партнеры» и страны НАТО, которые готовы наказать Россию еще более жесткими санкциями из-за ситуации на юго-востоке Украины, а Киеву дать финансовую помощь.

«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», — рассказал украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года осуществляет карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот, произошедший на Украине в феврале 2014 года.

В ходе вооруженного конфликта погибли не менее 15 тыс. человек.

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