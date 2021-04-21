Москва, 21 апреля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В послании российского президента Федеральному собранию больше всего впечатлило то, что из пандемии коронавируса вынесены очень правильные уроки: нужно ставить на науку и технологии, прежде всего биотехнологии — для здоровья людей; приоритет демографии — сбережение нации, рождаемость, продолжительность жизни; нужны современны «скорые», своевременная профилактика; нужно иметь возможность быстро реагировать на подобные вызовы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Kremlin.ru Перед началом церемонии оглашения послания президента Федеральному Собранию. 21 апреля 2021.

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"При этом радует, что послание всё-таки стало обсуждением будущего. Пока другие страны еще вводят и снимают карантин, президент России обсуждает с нацией вполне конкретные планы в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы. И, конечно, мир.

Понятно, что было странно ожидать объявления какой-то войны. Но президент очередной раз подтвердил свое убеждение в необходимости упрочнения и перезагрузки международной системы на базе ООН и пятерки президиума Совбеза», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 апреля, обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства дал много «социальных» поручений.