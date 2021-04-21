Москва, , 14:39 — REGNUM Российское правительство в ближайшее время обсудит меры по ограничению экспорта нефтепродуктов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 21 апреля журналистам.

Он отметил, что правительство выслушает рекомендации по этому вопросу от Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития. Решение будет принято с учётом возможных положительных или отрицательных последствий.

Так, негативные последствия возможны из-за снижения компаниями объёмов производства. В этом вопросе нужно взвесить «за» и «против».

При этом Новак пояснил, что говорит только об ограничении экспорта бензина, так как проблем с дизельным топливом на внутреннем рынке нет. Объём производства дизельного топлива вдвое больше, чем бензина.

Он заявил, что проблем с внутренним предложением топлива в летний период не ожидается. Все необходимые меры приняты, при Минэнерго в постоянном режиме работает соответствующий штаб.

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