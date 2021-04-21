Москва, , 13:14 — REGNUM Новые подходы в области развития энергетики необходимы России, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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«Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии», — заявил он.

Кроме того, добавил глава государства, Россия должна ответить на вызовы, связанные с климатическими изменениями. К таким вызовам нужно адаптировать сельское хозяйство, промышленность, сферу жилищного хозяйства и инфраструктуру.

Также нужна отрасль по утилизации углеродных выбросов, необходимо снижение их объёмов. Здесь потребуется жесткий контроль и мониторинг, подчеркнул российский президент.

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