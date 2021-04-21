Минск, , 14:33 — REGNUM Белорусские массовые протестные манифестации против фальсификации президентских выборов, пыток и другого беззакония в своём радикальном выражении явлены в группировках нацистского толка. Рассказывая об этом 21 апреля в Совете Республики, генпрокурор Андрей Швед сообщил членам Национального собрания, что «наша с вами святая обязанность, связанная с обеспечением общественной безопасности и стабильности в нашем обществе — это на корню пресечь любые попытки проявления нацизма и тем более реабилитации нацистских преступников».

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Швед представил в верхней палате Нацсобрания законопроект о недопущении реабилитации нацизма. Неделей ранее он был принят нижней палатой этого органа — Палатой представителей.

«Данный законопроект — составной элемент комплекса мер, направленных на то, чтобы коренным образом пресечь эти проявления. Надо понимать, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма — это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель — это захват власти, уничтожение независимой Белоруссии», — сказал Швед.

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Ранее генпрокурор выступал со специальным заявлением на эту тему, констатировав: «Общеизвестно, что Республика Беларусь в прошлом году столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении нашего государства до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма».

Телеграм-канал Совета республики сообщил об успешном принятии законопроекта. Теперь его отправят на подпись Александру Лукашенко.