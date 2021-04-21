Москва, , 12:19 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley представил в России серийные экземпляры Continental GT Mulliner. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первые модели уже добрались до дилерских центров России. Особенностью нового авто стала высокая возможность его персонализации. Внешне машина выделяется фирменной прямоугольной решёткой радиатора Double Diamond, накладками на пороги со светодиодной подсветкой, прострочкой на креслах, часами Breitling с аналоговым циферблатом, а также специальными декоративными вставками из шпона на дверях.

В компании отметили, что имеется 88 вариантов персонализации салона автомобиля, в том числе и из шлифованного грецкого ореха.

Под капотом модели работает турбодвигатель V8 с рабочим объёмом четыре литра и мощностью 550 «лошадей». За доплату можно будет приобрести 635-сильную версию автомобиля с шестилитровым мотором.

Ранее компания Bentley представила спецсерию модели Continental GT V8. Автомобиль оснащён турбированным двигателем V8 объёмом четыре литра производительностью 542 л. с. (770 Нм).

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