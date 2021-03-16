Москва, , 09:35 — REGNUM Дилеры компания Bentley в России приступили к продаже обновленного вседорожника Bentayga. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальная премьера модернизированной модели состоялась летом 2020 года. Внешне внедорожник выделяется более крупным бампером, увеличенной радиаторной решёткой и расположением фар — они установлены на 30 мм выше.

Что же касается «кормы», то она абсолютно новая. Сверху на пятой двери установлены такие же диодные фонари как у Continental GT. Место для номерного знака теперь расположено на бампере.

Также автопроизводители укомплектовали автомобиль стеклоочистителями с 22 подогреваемыми форсунками омывателя на каждом поводке. Для моделей теперь доступны дополнительные два цвета кузова: зеленый (Viridian) и кремовый (Patina).

В движение Bentley Bentayga приводит бензиновый турбированный мотор V8 с двойным турбонаддувом рабочим объёмом 4 л. Производительность силового агрегата составляет 550 л. с. (770 Нм).

Ранее компания Bentley представила новый 650-сильный двигатель W12 для модели Bacalar. Мотор собирался вручную. Всего планируется выпустить 12 единиц автомобилей Bacalar с новым движком. Цена одного экземпляра модели составит 1,91 млн долларов.

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