Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Территория Шарташского лесного парка может оказаться небезопасной, сообщил журналистам глава лесопарка Артур Зиганшин.

По словам Зиганшина, подрядчики, благоустраивавшие парк в 2020 году, оставили за собой «недочёты и случаи серьёзного брака». Работники уже приступили к исправлению недостатков. В частности, зафиксированы изъяны на детских и спортивных площадках лесопарка.

«Эти объекты могут быть небезопасными и привести к травмам», — цитирует руководителя «ЕАН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зиганшин допустил, что вход в парк так и останется бесплатным.

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