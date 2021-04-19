Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Шарташском лесном парке могут так и не перейти на систему c платным входом, заявил директор лесопарка Артур Зиганшин в Facebook.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 2031 года за вход в парк с жителя смогут брать 0,5% от прожиточного минимума.

Зиганшин называет вопрос «дискуссионным». «А самое главное — мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику!» — написал директор.

Руководитель также допустил, что отдельные объекты на территории парка будут брать деньги за услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время посещение парка является бесплатным.

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