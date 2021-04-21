Москва, 21 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Не сумев увести доллар под отметку 75 руб. 16 апреля, на этой неделе рубль демонстрирует тенденцию к снижению, которое заметно ускорилось на торгах 20 апреля. Котировки пары доллар/рубль едва не достигли уровня 77 руб., хотя слегка корректируются 21 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Вчерашние распродажи российской валюты были спровоцированы сочетанием геополитики и долларового фактора. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность продолжающимся размещением российских войск на границе с Украиной, тогда как в Киеве снова призвали к ужесточению санкций в отношении Москвы.

Кратковременным триггером падения курса рубля послужили сообщения Московской биржи о временной недоступности ввода/вывода средств и переноса клиринга на валютном рынке.

Все это в сочетании с медвежьей коррекцией на нефтяном рынке и стабилизацией доллара на рынке Форекс не могло не надавить на рубль, который понес относительно скромные потери благодаря налоговому периоду. После завершения налоговых выплат нашей валюте будет сложнее противостоять внешнему негативу.

Учитывая неоднозначное отношение к риску, попытки восстановления американской валюты и угасание восходящего импульса на рынке нефти, в ближайшей перспективе у рубля мало шансов на то, чтобы увести доллар под отметку 76 руб., тогда как понижательные риски сохраняются.

Евро/рубль, которая снова расположилась над уровнем 92 руб., будет стремиться в первоначальной цели на 92,40 руб. Впрочем, предотвратить реализацию медвежьего сценария сегодня может послание Владимира Путина Федеральному собранию», — пояснил эксперт.

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