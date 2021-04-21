Москва, , 10:33 — REGNUM Доллар 21 апреля держится на рубежах около 77 руб. после подъёма 20 апреля. Он произошёл из-за внешнеполитических поводов, которые имеют актуальность и сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Речь о новых заявлениях со стороны представителей Запада об опасности резкой концентрации войск на юге России и ответа Минобороны о том, что это вызвано необходимостью противостоять активизации НАТО в соседних регионах.

Таким образом, продолжается «милитаристское» давление на рубль, прежде всего в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

В том же направлении действует некоторое снижение котировок нефти с $68 до $66,40 за баррель Brent.

Оно произошло в основном из-за повышения запасов в США на 0,4 млн баррелей после их сокращения на 3,6 млн баррелей неделей ранее, по данным института IPI. Поэтому сегодня будут важны официальные данные о запасах от минэнерго.

С другой стороны, российская валюта поддерживается общим оптимизмом финансовых рынков, проявляющимся в повышении фондовых индексов на 0,5−1%.

Кроме того, инвесторы питают надежды в связи с главным событием дня — посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Оно предполагается оптимистичным, возможно предложение дополнительных мер по поддержке экономики. В случае действительно важных позитивных новаций рубль может получить повод для укрепления.

В зависимости от нюансов указанных событий наиболее вероятный диапазон колебаний курса на сегодня 75,80−77,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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