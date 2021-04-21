Москва, 21 апреля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Ответственность за российский сегмент Международной космической станции (МКС) может перейти к США после выхода России из проекта. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 21 апреля журналистам.

(сс) skeeze Обзорный купол МКС

Он отметил, что Роскосмос приступает к переговорам с NASA, и это не означает уничтожения станции после 2025 года.

«Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнёрам», — сказал Рогозин.

Россия также рассматривает вариант, при котором задачи, необходимые для поддержания станции, будут выполняться на коммерческой, а не бюджетной основе, добавил он.

Напомним, в настоящее время МКС состоит из двух сегментов — российского и американского. На станции также действуют европейский и японский лабораторные модули.

Читайте также: Первый модуль новой орбитальной станции будет готов в 2025 году — Рогозин