Москва, , 11:10 — REGNUM Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году. Об этом 20 апреля сообщил глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Телеграм-канале.

Как отметил глава Роскосмоса, в настоящее время уже ведутся работы по созданию первого базового модуля для новой российской орбитальной служебной станции.

«Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — говорится в сообщении Рогозина.

Также он прикрепил к своему сообщению видеозапись, на которой запечатлены работы по созданию Научно-энергетического модуля, который предназначался для МКС и запуск которого был намечен на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что КНР объявит название своего первого марсохода в День космонавтики Китая, который приходится на 24 апреля,