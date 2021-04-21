Нью-Йорк, США, , 10:15 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон, набравший 26 очков.

В составе «Нью-Йорка» наибольшую результативность показал защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идут на 18-м месте.

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