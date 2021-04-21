Новый Орлеан, США, , 10:11 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:129.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, набравший 33 очка.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 32 очка.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Пеликанс» идут на 20-м месте.

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