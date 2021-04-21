Россия пока не планирует созывать заседание СБ ООН по Донбассу – МИД РФ
Москва, 21 апреля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В данный момент Россия не планирует созывать заседание Совбеза ООН по Донбассу, однако в дальнейшем будет в данном вопросе исходить из развития ситуации «на земле». Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
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"В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации «на земле», — сказал он в интервью РИА Новости.
При этом российский дипломат отметил, что украинские власти и страны НАТО «не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию», а также продолжают вести военные приготовления.
«Что в конечном счете ведет лишь к нагнетанию напряженности в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины», — добавил Ильичев.
Также он подчеркнул, что Москва является сторонником урегулирования на востоке Украины «исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского «Комплекса мер».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что все преступления и нарушения прав человека властями Украины в Донбассе должны быть расследованы.