Москва, 21 апреля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В данный момент Россия не планирует созывать заседание Совбеза ООН по Донбассу, однако в дальнейшем будет в данном вопросе исходить из развития ситуации «на земле». Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

"В настоящее время таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации «на земле», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что украинские власти и страны НАТО «не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию», а также продолжают вести военные приготовления.

«Что в конечном счете ведет лишь к нагнетанию напряженности в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины», — добавил Ильичев.

Также он подчеркнул, что Москва является сторонником урегулирования на востоке Украины «исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского «Комплекса мер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что все преступления и нарушения прав человека властями Украины в Донбассе должны быть расследованы.