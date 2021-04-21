Лос-Анджелес, США, , 09:02 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Карл Грундстрём, Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Блейк Лизотт. У «Анахайма» точным броском отметился защитник Кэм Фаулер.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 35 очками.

Читайте также: Передача Гурьянова помогла «Далласу» победить «Детройт»