Даллас, США, , 08:50 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Далласа» шайбы забросили Таннер Керо, Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Джейми Олексяк и Блейк Комо. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Валттери Фильппула и Дилан Ларкин.

В настоящее время «Даллас» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте с 39 очками.

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