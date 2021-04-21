Москва, , 08:55 — REGNUM Военный космодром «Плесецк» можно будет использоваться для запусков к новой российской высокоширотной орбитальной станции. Об этом сообщается в материалах Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

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Отмечается, что наклонение полёта российской орбитальной служебной станции позволяет использовать для запусков к ней и космодром «Восточный». При этом в документах указано, что ни один из этих двух космодромов не обеспечен необходимой для пилотируемых запусков наземной инфраструктурой, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие договоры с зарубежными партнёрами предусматривают эксплуатацию МКС до 2024 года. Решение о дальнейшей судьбе станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.

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В настоящее время прорабатывается проект новой российской орбитальной космической станции, разрабатываемой ракетно-космической корпорацией «Энергия». Работы по этому модулю были начаты еще в 2012 году.

Он предусматривает возможность использования станции в течение неограниченного времени. Это решение может быть реализовано с помощью открытой архитектуры станции с возможностью замены модулей.

По данным источников, предварительные затраты на создание новой российской орбитальной станции могут составить около $5−6 млрд.

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