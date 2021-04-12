Москва, , 23:18 — REGNUM Высшее руководство России утвердило решение о создании на околоземной орбите независимой российской космической станции, сообщает 12 апреля газета «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению издания, проект создания отдельной российской орбитальной станции под обозначением РОСС был одобрен на закрытом совещании по космонавтике, прошедшем под руководством президента России Владимира Путина.

«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса», — цитирует издание слова источника.

«Предполагается, что строительство новой станции РОСС начнется уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите. Предположительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год», — сообщает издание.

Источник отмечает, что такое решение было обусловлено степенью изношенности некоторых модулей российского сегмента МКС.

Официального подтверждения этой информации нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил повысить должностные оклады российских космонавтов