Москва, 21 апреля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 20 апреля нефть марки Brent подешевела на 1,23%, до $66,28 за баррель. Цена упала из-за невозможности преодолеть уровень $68, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупатели стали закрывать длинные позиции на фоне общего укрепления доллара на Форекс, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии.

В Индии 20 апреля был побит очередной рекорд по количеству пациентов, заразившихся и скончавшихся от COVID-19. За сутки было зафиксировано почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Трейдеры начали рассматривать вариант, что индийский штамм может попасть в другие страны и начнётся новый виток заражений и локдаунов.

Сегодня, 21 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $66,05 (-0,34%). Покупатели пытаются защитить уровень $65,50, чтобы не дать выйти с рынка покупателям, которые чувствительны к негативным новостям.

Если цена стабилизируется на текущем уровне, то с 22 апреля можно ожидать продолжения роста. Худший сценарий для покупателей на эту неделю — отступление к уровню $63,40.

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