Москва, , 16:02 — REGNUM Днем 20 апреля мировые цены нефть держатся в плюсе, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent торгуется по $67,50 и может провести остаток сессии в пределах $67−68, а «бочка» WTI стоит $66,90 и в ближайшее время останется в диапазоне $66−67,35.

Неплохая китайская статистика сейчас обеспечивает рынок сырья уверенностью в спросе.

Кроме того, новости о планах ОПЕК+ провести в апреле только задание мониторингового комитета и ничего более, дают рынку определенный заряд оптимизма.

Это значит, что сейчас никакие параметры добычи менять не предполагается, нужно только оценить спрос и предложение. Такая конъюнктура дает рынку основания для покупок.

Сегодня API опубликует свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В случае нового сокращения показателей «быки» в секторе черного золота получат импульс к покупкам», — считает эксперт.

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