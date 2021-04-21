Москва, 21 апреля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги по рублю 20 апреля открылись ростом. Он недолго торговался в плюсе, так как попал под давление и был вынужден отступить от 75,93 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Продажи рубля возобновились после новостей о закрытии Россией воздушного пространства над Черным морем. Потом давление усилилось из-за общего укрепления доллара США, а также снижения цен на нефть.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО пытается дестабилизировать Ближний Восток и Закавказье, в связи с чем войска сосредотачиваются на юге страны.

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,63%, до 76,83 руб., пара евро/рубль — на 0,54%, до 92,41 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 107,01 руб.

Нефть подешевела из-за укрепления доллара США и ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии. 20 апреля минздрав страны сообщил о новых почти 260 тысячах случаев заражения коронавирусом за одни сутки.

Сегодня, 21 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $66,10 (-0,27%). На фоне снижения цен на нефть торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. Курс доллара повысился до 76,91 руб.

Несмотря на это, рубль будет поддерживаться налоговым периодом и аукционами Минфина РФ.

Кроме того, президент Владимир Путин 21 апреля выступит с посланием Федеральному собранию, которое способно повысить волатильность по рублевым парам.

Сопротивление находится на отметке 77,55 руб. Если курс доллара превысит ее, значит, рубль опять начинает входить в кому. В этом случае цена быстро вернётся к уровню 79 руб. в течение двух дней.

И наоборот, снижение курса доллара до 76,15 станет хорошим знаком, чтобы продолжить укрепляться к доллару США и другим валютам.

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