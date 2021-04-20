Москва, , 15:57 — REGNUM К середине торгового дня 20 апреля российский рубль почти не движется на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«При этом положительная сырьевая конъюнктура явно нивелируется нервным внешним фоном и опасениями инвесторов в ухудшении конъюнктуры.

И пока нет новых фактов и понимания, стоит ли чего-то бояться, рынок просто стоит на месте. Доллар США торгуется по 76,36 руб. и продолжает сохранять устойчивые рамки 75,50−77,50 руб.

Евро поднялся к 91,07 руб. и оставляет в силе границы 91−93 руб.

Пока планы по аукционам Минфина РФ на 21 апреля остаются актуальными, а это значит, что ведомство снова попробует привлечь максимально возможный объем средств.

Это, в свою очередь, способно в моменте поддержать рубль и позволить ему чуть укрепиться.

Завтра же рубль будет чутко реагировать на слова президента РФ Владимира Путина при оглашении ежегодного послания, и здесь для него могут найтись некоторые факторы риска». — считает эксперт.

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