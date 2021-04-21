Минск, , 00:00 — REGNUM «Белоруссия — самая опасная страна для работников СМИ в Европе. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам и насилию, их арестовывают в большом количестве», — констатировала международная организация «Репортёры без границ». Она представила свой ежегодный «Индекс свободы прессы» (World Press Freedom Index), поместив Белоруссию на 158-е место между Узбекистаном и Суданом.

Снижению позиции Белоруссии в глобальном рейтинге стало результатом прошедшей в этой постсоветской республике президентской кампании 2020 года. Александр Лукашенко удержался у власти, а обрушив на журналистов жестокие репрессии. В комментарии к рейтингу отмечено: «Восточная Европа и Средняя Азия остаются на предпоследнем месте в своем регионе, в основном из-за событий в Белоруссии (158 место, — 5), где наблюдались беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов, с целью скрыть масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов».

Руководство Белоруссии подвергло веривших в право на свободу слова «беспрецедентным репрессиям», что сделало постсоветскую республику «региональным чемпионом по преследованию» журналистов. В докладе отмечено: «Цензура, массовые аресты, преследование и насилие — журналисты независимых изданий после сфальсифицированных президентских выборов стали объектом особого внимания полиции. Их задерживали во время освещения протестов и заранее, чтобы предотвратить освещение, и сначала они получали короткие сроки административного задержания по надуманным основаниям. Но затем власти начали возбуждать против журналистов уголовные дела по статьям, предусматривающим годы тюрьмы, и устраивать фиктивные судебные процессы с подвластными им судьями».

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Блокировка доступа в Интернет и сайтов новостных агентств, цензура в печатных изданиях и противодействие спецслужб работе журналистов, которых штрафовали и вынуждали уехать из страны, а также прочие обстоятельства предопределили место Белоруссии — 23-е с конца рейтинга.

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