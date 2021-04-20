Страсбург, Франция, 20 апреля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом 20 апреля сообщает Associated Press.

Paul_Mc Кровеносные сосуды

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Отмечается, что агентство не рекомендует прекращать использование препарата, так как уверено, что преимущества Johnson & Johnson значительно превышают риск осложнений.

Напомним, что ранее ряд европейских стран прекратил использование данной вакцины после случаев летальных исходов, зарегистрированных после использования препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля CDC и управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США порекомендовало приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. По их словам, при применении вакцины были выявлены случаи тромбоза у пациентов.