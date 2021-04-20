Донецк, 20 апреля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Экономический ущерб ДНР от военной агрессии Украины составил 1,321 трлн рублей, сообщает 20 апреля Донецкое агентство новостей.

ИА Красная Весна Разрушенный дом. Макеевка. ДНР

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По данным депутата Народного Совета ДНР, координатора программы ОД «Свободный Донбасс» по содействию работе общественной комиссии Елены Шишкиной, вышеуказанная сумма — это предварительная оценка комиссии.

Шишкина «Потери от реализации в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд рублей, потери социального сектора — 421,7 млрд рублей, затраты на восстановление разрушенного жилья — 603,4 млрд рублей».

Напомним, в состав Общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной ДНР, входят эксперты из сферы экономики, политики, общественные деятели.