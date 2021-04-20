Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга заявили о начале практической реализации совместных транспортных и инфраструктурных проектов с банком ВТБ. В их числе — строительство широтной скоростной магистрали (ШМСД), возведение новых тоннелей и станций метрополитена и расширение возможностей международного аэропорта «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

"Банк БТБ — стратегический партнер Петербурга. С его участием в нашем городе уже реализовано много крупных проектов. Сегодня в повестке дня — совместное строительство ряда градообразующих для города объектов транспортной инфраструктуры», — сказал губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече в Смольном с президентом — председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным.

В ходе встречи, в частности, обсуждались опросы строительства Витебской развязки, которая станет первым этап создания в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения. Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта текущего года была забита первая свая новой развязки.

Читайте также: Беглов объяснил, зачем Петербургу новая платная трасса ШМСД

Важнейшим совместным проектом также является интенсификация строительства Петербургского метрополитена, оказавшегося в кризисе в связи с тяжелой ситуацией в компании «Метрострой». Напомним, в рамках сотрудничества города и банка в конце 2020 года было принято решение наделении компании АО «Метрострой Северной Столицы» статусом единственного исполнителя по строительству метро в Петербурге.

Группа ВТБ зарегистрировала АО «Метрострой Северной Столицы», 65% акций которого безвозмездно передаются в собственность города. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена. Напомним, с 2014 года в Северной столице ввели всего пять станций метро.

Читайте также: ВТБ подарил Петербургу 65% акций АО «Метрострой Северной Столицы»

Также Смольный и ВТБ договорились о совместном развитии аэропорта «Пулково», чтобы вывести его в число лидирующих аэропортов Европы.

«Мы готовы выводить рабочие процессы на максимально короткую траекторию по тем проектам, которые сегодня уже реализуются», — отметил Андрей Костин на встрече с губернатором Петербурга. Он добавил, что опыт работы банка с городом показал свою эффективность, поэтому в дальнейшем портфель совместных проектов может расшириться.

Напомним, ВТБ являлся основным партнером Петербурга при реализации проекта ЗСД и проекта реконструкции аэропорта «Пулково». Кроме того, ВТБ стал соучредителем единого мусорного оператора Петербурга и Ленобласти.