Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам 29 марта подробно объяснил смысл появления в городе новой платной трассы — Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, также известна как «Восточный скоростной диаметр», ВСД), первый этап строительства которой начался 24 марта, когда стартовало возведение Витебской развязки.

Губернатор напомнил, что в последние десятилетия Петербург получил сразу несколько современных автомагистралей — КАД, ЗСД, дорогу М-11 «Нева» до Москвы, современный автобан «Сортавала» в Карелию, частично реконструированы Пулковское шоссе и трасса «Скандинавия».

"Широтная магистраль подключит опорную сеть магистралей Петербурга на востоке через КАД к трассе «Кола», сделает доступным путь по южному берегу Ладожского озера к Мурманску, Архангельску и через Вологду вглубь России, поможет вывести транспортные потоки из центра Петербурга, с вводом нового моста разгрузит ключевые городские переправы через Неву. Кроме того, ввод Широтной магистрали внесёт большой вклад в развитие агломерации Петербурга и Ленинградской области», — рассказал Беглов.

Он напомнил, что проект ШМСД поддержан руководством России, федеральный центр уже выделил городу 10 млрд рублей.

«Для города очень важно начать строительство именно сейчас. Планы развития Петербурга не должны зависеть ни от каких эпидемий», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

Напомним, 3,4 км трассы ШМСД от Витебского проспекта до ЗСД планируется построить до 2024 года. Общая протяженность трассы составит около 30 км, она обойдется более чем в 180 млрд рублей. Город рассчитывает получить от федерального центра примерно 57 млрд рублей.

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