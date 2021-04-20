Москва, 20 апреля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Опасения по поводу того, что в РФ может подорожать импортное мясо — полностью оправданны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогноз, согласно которому в РФ могут вырасти цены на мясо после того, как руководство ЕАЭС уменьшит количество стран, пользующихся льготами при поставках своей продукции в РФ.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Фарш

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«На мой взгляд, опасения по поводу возможного подорожания мяса полностью оправданны, — сказал Ермоленко. — Но в первую очередь уменьшение скидки на импортную пошлину ударит по так называемым третьим странам, которые поставляют в Россию продукты не напрямую, а транзитом через дружеские государства. По данным Росстата, в ТОП-10 стран, импортирующих мясо и продукты из мяса в Россию, входят: Белоруссия с долей импорта 31,8%, Бразилия — 26,2%, Парагвай — 17,8%, Аргентина — 11,8%, Чили — 3,3%, Уругвай — 1,3%, Колумбия — 1,2%, Казахстан — 1,1%, Таиланд — 0,4%».

Как заметил Ермоленко, Россия по-прежнему ввозит много мяса и мясной продукции.

«Мы вполне обеспечены мясом курицы и свинины. А вот импорт говядины составляет 40%, и именно этот продукт подорожает в первую очередь. Также подорожают консервы. На какую величину, пока точно не скажет никто, — пояснил Ермоленко. — Но такое повышение цен даст новый стимул российским производителям КРС увеличивать поголовье и создавать новые фермы за счет увеличившего спроса на их более дешевую продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов заявил, что в России цены на мясо птицы и свинину выглядят наиболее устойчивыми.