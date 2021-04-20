Москва, , 13:04 — REGNUM По итогам торгов 19 апреля рубль подешевел из-за геополитического фактора. Однако уже 20 апреля российская валюта укрепляется, снова протолкнув доллар под отметку 76 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«При этом потенциал более внятного подъема представляется ограниченным, а понижательные риски по-прежнему присутствуют.

Текущий отскок наблюдается за счет сочетания растущих цен на нефть и слабого доллара, который продолжает сдавать позиции на рынке Форекс в тандеме с доходностью облигаций по мере угасания беспокойства по поводу инфляции.

Нефть марки Brent поднялась в район $68 за баррель и может устремиться к отметке $70, если предстоящие данные по запасам в США отразят существенное падение показателей. Такой сценарий станет неплохим подспорьем для российской валюты, столкнувшейся с геополитическим давлением.

Также в ближайшее время рубль может получить поддержку от послания президента РФ Владимира Путина, которое состоится 21 апреля.

Широко ожидается, что президент объявит новые меры поддержки восстановления экономики и подчеркнет успехи страны в борьбе с коронавирусом.

При этом, не забывая о том, что со стороны Запада в любой момент могут посыпаться новые угрозы, трейдеры продолжат соблюдать осторожность в контексте покупки рубля, так что в любом случае его бычий потенциал остается ограниченным.

В краткосрочной перспективе, если нефть уйдет на локальную коррекцию, доллар вполне может вернуться выше 76 руб., а евро продолжит метить на уровень 92 руб. несмотря на текущий откат», — считает эксперт.

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