Вашингтон, , 04:39 — REGNUM «Неспровоцированной эскалацией» со стороны РФ является запрет иностранным судам заходить в некоторые районы Черного моря. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованного 19 апреля на сайте ведомства.

Документ подписан представителем госдепа Недом Прайсом, который выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с решением России. Чиновник считает, что такой шаг якобы мешает работе украинских портов в Азовском море.

Прайс также обвинил РФ в том, что введенные ограничения являются частью российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Он потребовал от России «прекратить угрозы судам в регионе и начать отвод военных сил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили о планах ввести 14 и 15 апреля в Черное море два эсминца. Однако незадолго от указанных дат отменили свое решение. Представители официальных властей США объяснили отказ нежеланием создавать дополнительную напряженность в отношениях между РФ и Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: США пообещали продолжить операции ВМС в Черном море