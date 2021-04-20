Минск, , 14:14 — REGNUM Переговорную площадку Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу можно перенести из Минска, если это пойдёт на пользу Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгением Шевченко, сообщило 20 апреля информационное агентство БелТА.

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — сказал он.

Позже, оценивая целесообразность переноса площадки, Лукашенко отметил, что такой шаг не пойдёт на пользу переговорному процессу.

«Я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель… Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия… Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что делегация Украины в ТКГ не хочет ехать в Минск, поскольку легитимность Лукашенко, как президента, сомнительна.

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