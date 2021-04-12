Киев, 12 апреля 2021, 09:32 — REGNUM Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не будет ездить на переговоры в Минск, поскольку не доверяет «незаконно избранному» президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в интервью «BBC Украина».
Чиновник отметил, что украинская делегация готова вернуться в Минск, если «решится вопрос» власти в Белоруссии, и это признает «международное сообщество».
Резников подчеркнул, что не согласовывал свою позицию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский чиновник также рассказал, что из-за карантина никто и так никуда не ездит, и работа ТКГ ведётся онлайн.
Напомним, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал предложение главы украинской делегации в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кравчука перенести переговоры группы в «нейтральную» Польшу. Макей сравнил слова Кравчука с высказыванием сатирика Михаила Жванецкого.
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