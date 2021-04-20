Тбилиси, 20 апреля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили успешно перенес коронавирус. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба правительства страны.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Сообщается, что самочувствие у Гарибашвили удовлетворительное. Он начнёт исполнять свои обязанности в нормальном режиме с 21 апреля.

Напомним, коронавирус у Гарибашвили выявили 6 апреля. После этого он перешел в режим самоизоляции. О серьёзном ухудшении здоровья премьер-министра не сообщалось. Его предшественник на посту главы правительства Георгий Гахария также перенес коронавирус в ноябре 2020 года.