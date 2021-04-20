Москва, 20 апреля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Нефтяные котировки уже практически целую неделю уверенно себя чувствуют на уровнях $65−67 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главный источник пополнения российского бюджета остаётся дорогим в первую очередь благодаря продолжающемуся снижению избыточных запасов в хранилищах: согласно статистике минэнерго США они сократились в общей сложности на 10,3 млн баррелей за последнюю декаду марта и первую декаду апреля.

Их же обновлённые данные готовятся к публикации 21 апреля и по средним оценкам опрошенных экспертов Bloomberg могут показать снижение ещё дополнительно на 2.88 млн баррелей.

Также интересно будет посмотреть, какая часть скопившихся за время простоя в Техасе запасов будет переработана в бензин и другое топливо: прошлая неделя показала, что переработка наконец-то заметно ускорилось, так как одновременно с сокращением сырой нефти производство бензина увеличилось более чем на 300 тысяч баррелей.

Ещё раньше чем минэнерго США, поздно вечером сегодня в 23.30 по Москве, Американский институт нефти (API) выдаст на-гора очередную порцию собственной статистики, которая тоже почти наверняка подтвердит эту благоприятную для нефтяного рынка тенденцию.

А пока что в ожидании всех этих данных, сегодня около полудня, нефтяные цены впервые с 18 марта коснулись отметки в $68 за баррель.

Текущему росту помогает информация о приостановке производства на нескольких заводах в Ливии, что естественно работает на временное сокращение предложения. Также рынок подпитывают недавние данные об активизации экономики в Британии, включая вышедшие сегодня цифры снижения безработицы на островах с 5.0% до 4.9%.

22 апреля аналогичных данных по снижению числа обратившихся за пособиями ждут из США, где экономическая деятельность всё больше открывается, а к июлю власти почти всех штатов Америки планируют снятие всех ограничений на перемещения.

К концу недели для сырьевых рынков могут оказаться вовремя подставленной опорой и индексы деловой активности PMI, которые будут опубликованы сразу по многим странам мира.

И если они покажут, как ожидается, приличную динамику восстановления, а биржевые индексы Доу-Джонса и S&P500 не уйдут до конца недели в коррекцию, а останутся вблизи вершин, то это может помочь и нефтяным ценам продвинуться дальше в направлении $70.

Впрочем, я бы всё-таки рассматривал текущие импульсы роста как временное отклонение от равновесных уровней $63−67 за баррель на среднесрочном горизонте», — считает эксперт.

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