Москва, , 10:27 — REGNUM Вернувшись к росту19 апреля, нефть впервые с середины марта закрылась над уровнем $67 за баррель. В ходе утренних торгов 20 апреля котировки развивают восходящий импульс, обновив одномесячные максимумы непосредственно под отметкой $68, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Причин, по которым фьючерсы дорожают несмотря на дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, несколько.

Во-первых, ускорение Brent придали сообщения из Ливии, где приостановлена добыча на некоторых месторождениях по причине бюджетного спора с Центробанком страны.

Во-вторых, стало известно, что альянс ОПЕК+ обсуждает проведение в конце этого месяца только заседания мониторингового комитета, тогда как ранее речь шла об общем совещании. Соответственно, новых изменений в уровни добычи внесено не будет, а уже объявленное увеличение производство учтено в ценах.

В-третьих, доллар продолжает дешеветь, отступив к новым полуторамесячным минимумам, теряя привлекательность как защитный актив и одновременно упрощая рост номинированного в USD сырья.

И наконец, в преддверии еженедельной статистики от API и минэнерго США участники рынка прогнозируют падение запасов сырой нефти.

При этом важно отметить ухудшение отношения к риску, которое наблюдается со вчерашней сессии на Уолл-стрит. Кроме того, локально ослабить давление на доллар может доходность облигаций, которая возобновила рост.

Таким образом, несмотря на общую позитивную картину, потенциал дальнейшего подъема Brent в течение дня представляется ограниченным», — считает эксперт.

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