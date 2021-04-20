Запрещая «Спутник V», лидеры Европы показывают отношение к своим гражданам
Берлин, 20 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Руководители ЕСиз политических и коммерческих соображений препятствуют скорейшему доступугражданк российским вакцинам и тем самым показывают своеотношениекакк нашей стране, таки к своимсогражданам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля.
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Ранее в Еврокомиссии заявили, что вакцина «Спутник V» едва ли будет доступна для граждан ЕС ранее, чем в конце 2021 года. При этом немецкие СМИ сообщают о все более частых случаях «вакционного туризма» — специальных поездок граждан Германии в Россию, а в Еврокомиссии предупреждают, что уграждан, выезжающих вакцинироваться в Россию, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в ЕС.