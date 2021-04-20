Париж, , 12:58 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и удалили из зала заседаний. Такое решение принял 20 апреля председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, трансляция заседания велась на сайте Совета Европы.

Во время дебатов, посвящённых резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы, украинский депутат заявил, что в документе много внимания уделено вопросам искусственного интеллекта, однако совсем не говорится о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в регионе.

Затем Гончаренко достал украинский флаг и потребовал, чтобы участники заседания посмотрели на него. После этого Дамс сначала призвал представителя Украины к порядку, а затем потребовал выключить его микрофон. Он также предложил Гончаренко выйти из зала.

Председатель ПАСЕ подчеркнул, что Гончаренко и ранее злоупотреблял своим правом выступать. Он заявил, что более не позволит парламентарию вести себя подобным образом. Участники сессии поаплодировали словам Дамса.

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