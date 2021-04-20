Берлин, , 12:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в адрес российского лидера. Об этом Меркель сказала во время видеосвязи с участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», — сказала Меркель, отвечая на вопрос, считает ли она Путина «убиейцей».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в интервью телеканалу ABC News президент США Джозеф Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что эти слова главы Белого дома являются оскорблением главы Российского государства. По словам официального представителя Кремля, это однозначно говорит о нежелании американского лидера налаживать отношения с Россией.

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