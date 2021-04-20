Берлин, 20 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На фоне разногласий с США произошло сближение России и Китая. Об этом 20 апреля заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Также немецкий канцлер подчеркнула, что диалог с Россией необходимо поддерживать, несмотря на множество имеющихся в нем противоречий.

« В целом у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом». Ангела Меркель В целом у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), однако вокруг данного проекта ведется политическая борьба.