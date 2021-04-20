Берлин, , 12:16 — REGNUM Власти Германии приняли решение в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), однако вокруг данного проекта ведется политическая борьба. Об этом 20 апреля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам немецкого канцлера, она знает о противоречиях, связанных с «СП-2», и Евросоюз нашёл в этом вопросе общую позицию путем изменения газовой директивы для того, чтобы было дано разрешение для этого трубопровода.

«Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере», — отметила Меркель

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2». Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сложившаяся на сегодняшний день Украины, в Крыму и Белоруссии, а также в ряде других регионов ситуация является «более чем тревожной».