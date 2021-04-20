Москва, , 11:02 — REGNUM Почти половина жителей России (43%) считают, что семьей можно назвать только зарегистрированный брак. Чаще с этим утверждением согласны 49% мужчин и 56% женщин старшего возраста, приводит данные «Левада-центр».

При этом 63% граждан лояльно относятся к сожительству без регистрации брака. Около 60% тех, кто состоит в браке, заявили, что можно просто жить вместе. Те, кто не был в браке (80%), полагают, что необязательно вступать в брак.

Согласны, что семья без детей не может считаться полноценной, 60%. Супружескую измену считают неприемлемой 89% опрошенных. К добрачным сексуальным отношениям терпимо относятся около 55% опрогенных.

Опрос проведен 25−31 марта 2021 года среди 1623 граждан старше18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает: 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей РФ называют первостепенными задачами создание хорошей семьи (94%) и воспитание детей (95%).

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