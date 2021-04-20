20 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Группа депутатов украинского парламента из фракции «Слуга народа» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Также народные избранники хотят призыва резервистов в ВСУ и начала всеобщей мобилизации. Призыв депутатов фракции «Слуга народа» нашел отклик у жителей Украины.

Оксана Переможенко, , 10:55 — REGNUM Группа депутатов украинского парламента из фракции «Слуга народа» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием пригласить военные контингенты США и Британии в страну и разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Проект обращения 19 апреля опубликовал на своей странице в Facebook депутат Рады Богдан Яременко. В тексте утверждается, что Москва якобы хочет «положить конец украинской государственности», поэтому Зеленский должен разорвать дипломатические отношения с Россией, пригласить на Украину американский и британский военные контингенты, а также предоставить блоку НАТО право развернуть на территории Украины системы противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, нардепы Рады хотят призыва резервистов в ВСУ и начала всеобщей мобилизации. При этом правительству предлагается разработать план замещения всей российской продукции и услуг и совместно с НАТО разработать план «сдерживания агрессора».

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Данную новость обсудили читатели украинских телеграмм-каналов «Первый независимый» и «наглый».

Часть читателей вспомнили об эпизоде с Богданом Яременко, который в 2019 году в Раде переписывался с женщиной с низкой социальной ответственностью. Некоторые задались вопросом, как отреагируют на разрыв дипломатических отношений с Россией те граждане Украины, которые там работают. Также люди отметили, что подобное заявления (о необходимости разорвать дипотношения с Россией) уже звучали при Петре Порошенко.

Богдан Яременко Saeima

«Интересно, понравится ли это (разрыв дипломатических отношений с РФ — О. П.) нескольким миллионам украинцев, работающих в России», — задался вопросом Kiril.

«Где-то я это уже слышал, вроде и закон принимали. И сто раз «прощай, немытая Россия». Неужели и хрен зеленый (видимо, речь идет о Владимире Зеленском — О. П.) эту фразу скажет», — спросил Dober.

«Дурдом…этот шаг ведь поможет закончить войну? Или никто ничего заканчивать не собирается…» — спрашивает Vladislav Odessa.

«Да, с такими слугами мы не дотянем до выборов. Развалимся, как гроб панночки», — заметила Людмила.

«Мальчики играли срання (с раннего утра — О. П.) в КВН, и мимо них прошагало мужское эго…» — добавила Людмила.

Другие читатели отметили, что не собираются «защищать» власть, которая обокрала народ и довела людей до нищеты.

«Правящая клептократия всё делает для того, что[бы]… [потерять] Украину, если уже не…[потеряла]. США бросят граждан Украины в топку войны, клептократы получат от этого бабла на карман (денег в карман — О. П.) себе, естественно, и почетное право лизать зад хозяина. Неужели для этого Украина становилась государством?» — задается вопросом Виктор.

«Дебилы дебилами, но нас с вами грамотно грабят, скоро без трусов оставят», — отметил Денис.

«Видать, тоже таблетки закончились. Переработал депутат», — с иронией отозвался о депутате Яременко Georg.

«Могилизировать всю Верховную раду, всем прибыть на призывные пункты со своими наличными сбережениями, а потом на фронт их беспощадно защищать. А народу уже нечего защищать. Всё уже украдено до нас», — отметил Андрей М.

«Смирительную рубашку на него и других подобных персонажей и на отдых в специализированные медицинские учреждения, если они еще остались в Украине», — добавила Olha K.

«Ну да, сейчас все бросят и приедут в Украину, чтобы вы их на войну послали! Вы что, совсем…[умалишенные]…» — спрашивает Ира М.

«…Получающий 20 тыс. долларов в конверте за ничегонеделание в ВР (Верховной раде — О. П.) говорит людям, бросайте дела и приезжайте, записывайтесь и шуруйте на фронт, защищайте меня и мои 20 тыс. долларов в конверте», — добавил Александр.

«Есть вариант проще: надо просто…[бить] таких писателей, их в соотношении с мыслящими украинцами достаточно немного», — написал Александр.

Были и те, кто отметил, что в Харькове заводы стоят без заказов, и всё это — результат «блокировки» экономических отношений с РФ.

«Из-за майдаунов (сторонников «майдана» — О. П.) стоят заводы Харькова без заказов, доблокировались…(((Ну да, это же не сериал «Папик» — это другое», — отметила Ирина.

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«А что мне тут защищать? Пусть сам и воюет, я не буду», — добавил Andrey E.

«Интересно, кто заказал такое обращение?! Если честно, я уже не верю в Украину. Никаким партиям в Верховной раде. Всех всё устраивает. А народ Украины просто ничего не может, потому что с самого начала морды им не били», — добавила Alicja.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда в собственной реальности живёт пациент психиатрической клиники — это трагедия для близких. Когда в собственной реальности живёт гражданин, допущенный к законотворчеству, — это трагедия для всей страны», — резюмировал Ge'en Tarr.

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Напомним, ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин заявил, что официальный Киев не разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, руководствуясь «гуманитарным аспектом».

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«Сотни тысяч граждан Украины, которые по тем или иным соображениям посещают или вынуждены посещать государство-агрессор — это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании», — пояснил дипломат.