Киев, , 13:57 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко объяснил свою переписку с женщинами с «пониженной социальной ответственностью», которую он вёл во время заседания Рады. Об этом парламентарий рассказал 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Облико морале Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР

По его словам, после того, как журналистам удалось несколько раз сфотографировать личную переписку депутатов, в Верховной раде была организована своеобразная система оповещения.

«Мы применили определённые предупредительные меры и теперь знаем, когда журналисты подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную переписку», — рассказал Яременко.

Напомним, ранее журналисты опубликовали фото переписки Яременко с участницами специализированных ресурсов, с которыми депутат договаривался об оказании услуг интимного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты сфотографировали переписку депутата Верховной рады Украины Вячеслава Медяника, в которой он пообещал неизвестным решить ряд вопросов с генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

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