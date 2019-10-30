Киев, 30 октября 2019, 13:57 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко объяснил свою переписку с женщинами с «пониженной социальной ответственностью», которую он вёл во время заседания Рады. Об этом парламентарий рассказал 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, после того, как журналистам удалось несколько раз сфотографировать личную переписку депутатов, в Верховной раде была организована своеобразная система оповещения.
Напомним, ранее журналисты опубликовали фото переписки Яременко с участницами специализированных ресурсов, с которыми депутат договаривался об оказании услуг интимного характера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты сфотографировали переписку депутата Верховной рады Украины Вячеслава Медяника, в которой он пообещал неизвестным решить ряд вопросов с генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
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