Эдмонтон, Канада, , 09:32 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Итан Бир, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Девин Шор. У «Монреаля» отличился форвард Эрик Стаал.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает третье место в Северном дивизионе, на счету команды 56 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 47 очками.

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