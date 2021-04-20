Калгари, Канада, , 09:29 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Коннор Браун, ещё по шайбе забросили Брэди Ткачук и Джош Норрис.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форвард Элиас Линдхольм и защитник Майкл Стоун.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Калгари» идёт на пятом месте с 41 очком.

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