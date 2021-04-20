Лас-Вегас, США, 20 апреля 2021, 09:15 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили российский нападающий Николай Кныжов и форвард Ноа Грегор. У «Вегаса» дубль оформил Марк Стоун.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вегаса». Решающий бросок исполнил нападающий Алекс Так.
В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 66 очков. «Сан-Хосе» идёт на шестом месте с 41 очком.
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